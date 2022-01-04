منافس مصر - تغيير في قائمة غينيا بيساو قبل السفر إلى الكاميرون

أعلن باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو استدعاء أتير ميميتو للقائمة المشاركة في أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وقال باسيرو كاندي لـ FilGoal.com: "قررنا استدعاء أتير ميميتو بياي لاعب أكاديمكا كويمبيرا البرتغالي بدلا من لامين جاكيتي".

وأضاف "لامين تعرض للإصابة وبالتالي تم استبعاده من البطولة، كاف وافق على طلب الاستبدال".

ويلعب ميميتو في مركز لاعب الوسط، حيث شارك في 17 مباراة مع فريقه البرتغالي صنع خلالها هدفا واحدا.

وتابع "نسافر غدا إلى الكاميرون ونحاول إقامة مباراة ودية ضد أي منتخب أو فريق كاميروني إذا كان ذلك متاحا".

ويتواجد منتخب غينيا بيساو إلى جانب منتخبات مصر ونيجيريا والسودان في المجموعة الرابعة.

ويبدأ منتخب غينيا بيساو مبارياته في البطولة بمواجهة السودان 11 يناير.