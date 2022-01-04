محاولة جديدة من الاتحاد المصري لسفر المنتخب مبكرا إلى الكاميرون

يحاول الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع مصر للطيران لسفر بعثة المنتخب إلى الكاميرون يوم الجمعة من جديد.

وأعلن الاتحاد في وقت سابق تأجيل السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم السبت المقبل لعدم جاهزية مطار المدينة لاستقبال الطائرة الخاصة ببعثة المنتخب يوم الجمعة كما كان مقررا.

ويجري الاتحاد الآن محاولات جديدة من أجل سفر بعثة الفريق إلى الكاميرون في موعدها المحدد سلفا يوم الجمعة المقبل بعد حل المشاكل التقنية التي كانت تعوق سفرها في هذا الموعد.

ويأمل الاتحاد المصري والجهاز الفني للمنتخب أن تكلل هذه المحاولات بالنجاح حتى لا يتأثر برنامج الفريق المعد سلفًا ، خاصةً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيل سفر البعثة.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السودان وغينيا بيساو ونيجيريا.

ويبدأ المنتخب المصري مبارياته في البطولة 11 يناير بمواجهة نيجيريا.