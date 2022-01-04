منافس مصر - 150 ألف دولار مكافأة للاعبي السودان حال تخطي الدور الأول في أمم إفريقيا

خصص الاتحاد السوداني لكرة القدم مكافأة ضخمة للاعبي المنتخب حال التأهل للدور الثاني وصلت إلى 150 ألف دولار.

وأوقعت القرعة المنتخب السوداني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

وقال معتز محمد لطيف نائب رئيس الاتحاد السوداني في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد "نتابع باهتمام بالغ معسكر المنتخب في العاصمة الكاميرونية ياوندي وعلى تواصل دائم مع رئيس البعثة عبد الرحيم عثمان عضو مجلس الإدارة"..

وأضاف " قادة الإتحاد يولون مشاركة المنتخب في النهائيات أهمية بالغة، ويجرون اتصالات مكثفة لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن تحضيرات صقور الجديان، والعمل على رفع الروح المعنوية قبل انطلاقة بطولة أمم افريقيا".

وتابع "مجموعة السودان صعبة للغاية ولكن مجلس إدارة الاتحاد رصد حافزا كبيرا لعناصر المنتخب حال نجاح صقور الجديان في تحقيق نتائج طيبة، والتأهل إلى المرحلة الثانية من النهائيات".

وأتم "سيكون هناك مكافأة 150 دولار حال الصعود للدور ثمن النهائي، نتمنى التوفيق للمنتخب بتحقيق نتائج إيجابية، وتقديم مستويات طيبة تسعد الشعب السوداني".

ويبدأ منتخب السودان مبارياته في البطولة بمواجهة غينيا بيساو 11 يناير.