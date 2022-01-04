ليفربول يطلب تأجيل مباراته مع أرسنال بسبب كورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 21:22

كتب : FilGoal

هدف صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي

طلب نادي ليفربول رسميا تأجيل مباراته مع أرسنال في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيان الرابطة، فإنه سيتم دراسة الأمر مع طلب النادي قبل اتخاذ القرار.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال الخميس المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

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وبحسب ديلي ميل، فإن نادي ليفربول قرر إلغاء مران اليوم الثلاثاء بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وغاب الثلاثي أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وجويل ماتيب عن مباراة تشيلسي الأخيرة بسبب الإصابة بالفيروس بجانب يورجن كلوب المدير الفني.

وحسب القواعد، فإن النادي الذي يمتلك 13 لاعبا جاهزا مع حارس واحد سيتوجب عليه لعب المباراة.

وفي حال تم تأجيل المباراة، فإن مواجهة ليفربول أمام شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ذلك ستكون مهددة بالتأجيل أيضا.

ليفربول أرسنال كأس الرابطة
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