الحضري: هدفنا الفوز بكأس الأمم.. ولا يوجد منتخب ضعيف في البطولة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 21:18

كتب : أحمد الخولي

عصام الحضري

شدد عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر على أن هدف الفراعنة هو التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال الحضري عبر صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم: "كل منتخبات كأس الأمم قوية ولا يوجد منتخب ضعيف".

وأضاف "نفكر في المباراة الأولى ضد نيجيريا والذي يريد الفوز بالبطولة لا يفكر من هو خصمه ولكن يفكر في كيف يحقق الفوز في كل مباراة بشكل منفرد".

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وأكمل "جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة ولديهم إصرار وطموح وينقصنا فقط توفيق الله خلال البطولة".

وواصل "الحراس الأربعة يجتهدون كثيرا ويؤدون التدريبات بقوة وعزيمة وجميعهم يريدون تمثيل منتخب مصر وجميعهم رقم 1 بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "هدفنا الفوز ببطولة كأس الأمم ولكن الأهم أن نسير خطوة بخطوة".

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