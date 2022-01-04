اتحاد السلة لـ في الجول: كيجو تقدم بشكوى ضد الزمالك.. والموقف إذا تم فسخ التعاقد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 21:16

كتب : هاني العوضي

مصطفى كيجو - الزمالك ضد الأهلي كرة سلة

كشف حسين البشبيشي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة شئون اللاعبين عن تقدم مصطفى كيجو لاعب الزمالك بشكوى ضد فريقه.

وجاءت شكوى كيجو ضد الزمالك بالمطالبة بفسخ التعاقد مع النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

وتأتي شكوى كيجو الثانية بعد أنس أسامة نجم فريق الزمالك ولنفس السبب لتأخر المستحقات المالية.

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وقال رئيس لجنة شئون اللاعبين باتحاد السلة لـ FilGoal.com: "بالفعل تقدم مصطفى كيجو بشكوى ضد ناديه الزمالك".

وكشف حسين البشبيشي "السبب في الشكو هو عدم الحصول على المستحقات المالية خلال الفترة الأخيرة".

وتابع "أرسلنا إلى الزمالك شكوى الثنائي كيجو وأنس أسامة وننتظر الرد خلال أسبوع".

وعن مصير الشكوى أوضح "إذا أصر اللاعبان على فسخ التعاقد ووجدنا إخلال في بنود العقد سيتم الفسخ".

واختتم تصريحاته "وقتها يحق للثنائي التعاقد مع أي نادي في انتقالات يناير كلاعب حر وفقا للائحة".

كرة سلة الزمالك الاتحاد المصري لكرة السلة كيجو أنس أسامة
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