هاني سعيد: كنا نتمنى عدم تأجيل مباراة الأهلي.. ونشكر كيروش

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن فريقه كان يتمنى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري وعدم تأجيل المباراة.

وقال هاني سعيد عبر إذاعة أون سبورت: "بيراميدز كان جاهزا للمباراة بشكل جيد وتمنى اللعب أمام الأهلي قبل توقف بطولة الدوري، لكن في النهاية جاء القرار بتأجيل المباراة وفي النهاية نحن نقف بكل قوة خلف منتخبنا الوطني إذا كان القرار يصب في صالحه".

وأضاف "أوجه الشكر للجهاز الفني للمنتخب بقيادة كارلوس كيروش على تقديره لرغبة بيراميدز في الاحتفاظ بلاعبيه في الفترة التي أقيمت فيها بطولة كأس العرب في قطر، بعد أن حدث تضارب في مواعيد المباريات بالنسبة للبطولة ومواجهتنا في الكونفيدرالية، وفي النهاية عاد كيروش وضم العناصر الأساسية من بيراميدز لقائمة المنتخب وهو ما شكك فيه البعض خلال تلك الفترة".

وأكمل "توقعت أداء ومشاركة سيئة للمنتخب الوطني في بطولة كأس العرب، بالنظر إلى عدم وجود فترة كافية لعمل الجهاز الفني وكذلك العناصر والأسماء المختارة والمقارنة بالمنتخبات التي كانت حاضرة في البطولة، ولكن المنتخب أدى بشكل جيد".

وواصل "الأداء لم يكن الأفضل ولكن كان جيدا وكان الأفضل في كل المباريات حتى المنتخبات التي خسرنا أمامها تونس في نصف النهائي وقطر في الثالث والرابع كنا الأفضل وقدمنا كرة قدم جيدة، وخسرنا بهدف عكسي أمام تونس وركلات الترجيح أمام قطر حتى أمام منتخب الجزائر ظهرنا بشكل جيد وكناا لأفضل، في النهاية كانت المشاركة مميزة".

وحذر قائلا: "أنا غير مطمئن بنسبة 100% على المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون بسبب عدم الاستقرار على التشكيل الأساسي من جانب الجهاز الفني والتغييرات الكثيرة في الفترة الأخيرة".

وأتم تصريحاته "بالنسبة لخط الدفاع لدينا ثنائي مميز ومتفاهم جدا من كثرة مشاركاته هو أحمد حجازي ومحمود الونش، لكن نصيحتى لهم هو (تشغيل المخ) بجانب وجود القوة البدنية المطلوبة في الكثير من الأحيان خاصة في المنافسات الإفريقية، لكن بالنسبة للمهاجمين الأفارقة المحترفين في أوروبا الذين ستواجههم في أمم إفريقيا لا يصح أن تدخل معهم في صراع بدني فلابد أن يكون لك أسلوبك في الحصول على الكرة دون الدخول في هذا الصراع الذي قد يكون في صالحهم".