تأجيل سفر منتخب مصر للكاميرون.. وموعد انضمام صلاح وتريزيجيه

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 20:25

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر

تأجل سفر منتخب مصر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة استعدادا لخوض كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقرر سفر المنتخب الوطني إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم السبت المقبل لعدم جاهزية مطار المدينة لاستقبال الطائرة الخاصة ببعثة المنتخب يوم الجمعة كما كان مقررا.

فيما حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على موافقة الاتحاد الإفريقي "كاف" على هذا التعديل باعتباره اضطراريا وخارج عن إرادة البعثة المصرية.

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وشدد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على جميع أعضاء الفريق بضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لحماية البعثة من فيروس كورونا، كما وجه اللاعبين بضرورة عدم الاختلاط مع جميع من هم خارج المعسكر.

من جهته طالب وائل جمعة مدير المنتخب الوطني بتطبيق إجراءات إضافية في ملاعب التدريب التي يستخدمها المنتخب الوطني لضمان عدم الاختلاط باللاعبين في غرفة الملابس والملعب.

كما قرر تقليص عدد المترددين على ملاعب التدريب لأقصى درجة وفرض القيود الطبية عليهم.

وأدى المنتخب الوطني تدريبا مسائيا تركز على النواحي البدنية بإحدى القاعات المتخصصة بمقر اقامته ضمن برنامجه خلال معسكره المغلق حتى موعد سفره إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية.

شارك في المران جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للسفر، فيما ينتظر أن ينضم إليهم غدا محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه"، فيما تقرر أن يكون تدريب الغد مغلقا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الموافق الثلاثاء المقبل.

ويتواجد منتخب مصر رفقة السودان وغينيا بيساو ونيجيريا في كأس الأمم.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2021
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