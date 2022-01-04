إريكسن: أحلم بالمشاركة في كأس العالم.. أريد إثبات أن ما حدث لن يتكرر

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك

شدد الدنماركي كريستيان إريكسن رغبته في العودة للتواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وكان إريكسن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك وأيسلندا في يورو 2020 واضطر الأطباء لوضع جهاز لتنظيم ضربات القلب بعد تلك المشكلة.

ومنذ الصيف الماضي لم يشترك اللاعب الدنماركي في أي مباراة واكتفى بالتدرب مع نادي أودينسي الذي نشأ فيه في الدنمارك.

أخبار متعلقة
فاركو يضم شكري نجيب لمدة أربعة مواسم الأكاديميات في إفريقيا.. حيث يبدأ المستقبل من المجموعات إلى الإقصائيات.. نظام بطولة أمم إفريقيا 2021 تقارير: توتنام يرغب في ضم كيسي.. وميلان يرفض الصفقة التبادلية

وقال إريكسن في حوار تلفزيوني: "هدفي أن أتواجد في كأس العالم في قطر، أريد أن ألعب. إنه هدف وحلم بالنسبة لي يشغل تفكيري دائما".

وأضاف "أنا متأكد أنه يمكنني العودة لأنني لم أشعر بأي تغير في الناحية البدنية وعدت بجودة كبيرة. ما زال هناك بعض الوقت ولكن حتى يحين الوقت أريد أن ألعب كرة القدم ووأثبت أنني عدت في نفس المستوى".

وأضاف "حلمي أن انضم مجددا للمنتخب وأن أثبت أن ما حدث كان لمرة واحدة ولن يتكرر وأنني تخطيتها".

وأتم "الأمر سيكون في يد الجهاز الفني، ولكنني أحلم بالعودة وسأعمل على ذلك".

وأعلن إنتر ميلان إنهاء تعاقده بالتراضي مع اللاعب في ديسمبر الماضي.

كريستيان إريكسن منتخب الدنمارك
نرشح لكم
ليفربول يطلب تأجيل مباراته مع أرسنال بسبب كورونا تقارير: توتنام يرغب في ضم كيسي.. وميلان يرفض الصفقة التبادلية شركة إنجليزية تستحوذ على 80% من أسهم نادي ساوثامبتون ديلي ميل: مباراة ليفربول مع أرسنال مهددة بالتأجيل
أخر الأخبار
ليفربول يطلب تأجيل مباراته مع أرسنال بسبب كورونا 42 ثاتيه | أوروبا
الحضري: هدفنا الفوز بكأس الأمم.. ولا يوجد منتخب ضعيف في البطولة 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اتحاد السلة لـ في الجول: كيجو تقدم بشكوى ضد الزمالك.. والموقف إذا تم فسخ التعاقد 7 دقيقة | رياضات أخرى
بيان من المحلة بخصوص أخبار تعاقد الأهلي مع محمد فتح الله 24 دقيقة | مصر
خبر في الجول - عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا لـ غزل المحلة.. وتشكيل الجهاز الفني 31 دقيقة | الدوري المصري
هاني سعيد: كنا نتمنى عدم تأجيل مباراة الأهلي.. ونشكر كيروش 55 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تأجيل سفر منتخب مصر للكاميرون.. وموعد انضمام صلاح وتريزيجيه 58 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إريكسن: أحلم بالمشاركة في كأس العالم.. أريد إثبات أن ما حدث لن يتكرر ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 2 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات