إريكسن: أحلم بالمشاركة في كأس العالم.. أريد إثبات أن ما حدث لن يتكرر

شدد الدنماركي كريستيان إريكسن رغبته في العودة للتواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وكان إريكسن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك وأيسلندا في يورو 2020 واضطر الأطباء لوضع جهاز لتنظيم ضربات القلب بعد تلك المشكلة.

ومنذ الصيف الماضي لم يشترك اللاعب الدنماركي في أي مباراة واكتفى بالتدرب مع نادي أودينسي الذي نشأ فيه في الدنمارك.

وقال إريكسن في حوار تلفزيوني: "هدفي أن أتواجد في كأس العالم في قطر، أريد أن ألعب. إنه هدف وحلم بالنسبة لي يشغل تفكيري دائما".

وأضاف "أنا متأكد أنه يمكنني العودة لأنني لم أشعر بأي تغير في الناحية البدنية وعدت بجودة كبيرة. ما زال هناك بعض الوقت ولكن حتى يحين الوقت أريد أن ألعب كرة القدم ووأثبت أنني عدت في نفس المستوى".

وأضاف "حلمي أن انضم مجددا للمنتخب وأن أثبت أن ما حدث كان لمرة واحدة ولن يتكرر وأنني تخطيتها".

وأتم "الأمر سيكون في يد الجهاز الفني، ولكنني أحلم بالعودة وسأعمل على ذلك".

وأعلن إنتر ميلان إنهاء تعاقده بالتراضي مع اللاعب في ديسمبر الماضي.