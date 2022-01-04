فاركو يضم شكري نجيب لمدة أربعة مواسم

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 20:07

كتب : FilGoal

شكري نجيب - رجل نبيل - الصور من حساب الإسماعيلي

أعلن نادي فاركو ضم شكري نجيب لمدة أربعة مواسم قادما من الإسماعيلي.

شكري نجيب

النادي : فاركو

فاركو

ونجح فاركو في ضم مهاجم الإسماعيلي ليكون أولى صفقات الفريق البرتقالي في سوق الانتقالات الشتوية.

وأشار فاركو إلى أن التعاقد مع شكري نجيب بناء على رغبة مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو لدعم خط الهجوم.

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ويستعد فاركو لخوض منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وبدأ شكري نجيب مشواره مع الإسماعيلي في صيف 2014 قبل أن ينتقل إلى أسوان على سبيل الإعارة لمدة موسم 2015 - 2016.

وخاض شكري نجيب موسما جديدا مع الدراويش قبل أن ينتقل إلى المقاولون معارا ثم بتروجت وعاد من جديد قبل بداية الموسم الماضي.

ولعب شكري نجيب 188 مباراة في الدوري المصري وسجل 32 هدفا وصنع 18 آخرين.

بينما لعب 203 مباراة مع الفرق الأربعة التي سبق له تمثيلها وسجل 37 هدفا وصنع 20 آخرين.

ويلعب فاركو في المجموعة الثالثة بجانب الزمالك وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش وإنبي.

فاركو شكري نجيب الإسماعيلي
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