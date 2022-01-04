تقارير: توتنام يرغب في ضم كيسي.. وميلان يرفض الصفقة التبادلية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

لاعبو ميلان يحتفلون بهدف فرانك كيسي في أتالانتا

يصر نادي توتنام على ضم فرانك كيسي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، ولكن ميلان يتمسك باللاعب حتى نهاية تعاقده.

فرانك كيسي

النادي : ميلان

ميلان

وينتهي تعاقد كيسي مع ميلان بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي نادي بداية من الشهر الجاري.

وكشفت كل من سبورت ميدياسيت وكوريير ديلا سيرا الإيطاليين عن تواصل توتنام من أجل ضم كيسي.

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وأشار التقريرين إلى أن كيسي لا ينوي التجديد لنادي ميلان بسبب رفض العرض المقدم.

وأوضح التقرير أن توتنام عرض صفقة تبادلية في يناير بضم كيسي ورحيل تانجوي ندومبيلي بدلا منه.

واجتمع ميلان مع جورج أتانجانا وكيل كيسي لكن ممثل لاعب الوسط الإيفواري طلب حصول اللاعب على ما يقرب من 9 ملايين يورو في الموسم.

ويحصل كيسي حاليا على 2.2 مليون يورو في الموسم وتقدم ميلان بعرض بقيمة 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكشف التقرير أن ميلان رفض اقتراح المبادلة ويصر على استمرار كيسي حتى نهاية الموسم بالرغم من رحيل اللاعب مجانا بنهاية الموسم.

ويغيب فرانك كيسي عن ميلان بسبب الانضمام إلى قائمة كوت ديفوار للمشاركة في أمم إفريقيا بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 نوفمبر.

ميلان فرانك كيسي توتنام
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