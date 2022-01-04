مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: شكري نجيب في طريقه إلى فاركو.. وقيمة الصفقة

كشف مصدر في النادي الإسماعيلي عن مستقبل شكري نجيب لاعب الفريق.

ورفض اللاعب في وقت سابق تجديد تعاقده مع الفريق ليجدد يحيى الكومي بيعه.

وأشار يحيى الكومي في وقت سابق تلقي الإسماعيلي أكثر من عرض للتعاقد مع اللاعب.

وقال مصدر في الإسماعيلي لـFilGoal.com: "شكري نجيب في طريقه إلى فاركو".

وأضاف "فاركو قدم العرض الأكبر حتى الآن للحصول على اللاعب مقابل 5 مليون جنيه".

وأتم "من المنتظر أن يتم الإعلان عن انتقال اللاعب بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة".

وسجل شكري نجيب هدفا واحدا في سبع مباريات لعبها مع الإسماعيلي الموسم الحالي.