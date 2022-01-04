مدرب مالاوي لـ في الجول: سنتقاسم أنا والمدير الفني الجديد تدريب المنتخب في كأس الأمم

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 18:50

كتب : محمد عبد العظيم

مدرب منتخب مالاوي

كشف ميك مواسي المدير الفني لمنتخب مالاوي عن انضمام الروماني ماريو مارينيكا ليعاونه في تدريب الفريق.

وقال مواسي لـFilGoal.com: "في المعسكر الحالي انضم لنا مدرب جديد وهو ماريو مارينيكا".

وأضاف "اتحاد الكرة في بلادنا اتفق معه في ديسمبر الماضي، لذلك سيكون معي كمدير فني خلال بطولة إفريقيا".

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وواصل "سنتقاسم العمل سويا ولكن القرار النهائي في المباريات سيكون له وذلك بناء على طلبي منه".

وأتم تصريحاته "بعد البطولة سيكون مديرا فنيا لاتحاد الكرة ومستشارا للمنتخب، وهو مدرب كبير ويمتلك خبرات طائلة وأنا سعيد بالعمل معه".

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 من يوم 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير من العام ذاته في الكاميرون.

وتشارك مالاوي للمرة الثالثة في كأس إفريقيا بعدما ودعت من الدور الأول في 1984 و2010.

وتستهل مبارياتها ضد غينيا في 10 يناير ثم تواجه زيمبابوي في 14 يناير.

وتختتم دور المجموعات بمواجهة السنغال، وصيفة النسخة الأخيرة، في 18 يناير.

مالاوي كأس أمم إفريقيا
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