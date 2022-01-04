الإعلان عن موعد انتخابات نادي الزمالك

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 18:32

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة الزمالك موعد انتخابات النادي.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط.

وبذلك يكون عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 11-2-2022 بمقر النادي ووفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذ له.

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وجاءت أسماء كل المرشحين في الانتخابات كالتالي:

منصب رئيس النادي

مرتضى منصور

عمر جلال حسن محمد هريدي

أحمد سليمان عفيفي على

منصب نائب الرئيس

ماجد فاروق عبد الجواد

مصطفى هدهود

أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق

هشام نصر سليمان منصب

منصب أمين الصندوق

خالد لطيف

محمد قدري محمد

هاني شكري

محمد أحمد حمدي

أعضاء فوق السن

جمال عبد الحميد

أحمد مرتضى منصور

علاء مقلد

سليمان حمدان وهدان

مريم رزق نصحي

شريفة الفار

هاني زادة

رفعت عبد الرؤوف شبل

أحمد عفيفي مصطفي

أحمد عبدالحق عبدالوهاب

رجب أحمد رواش

كريم محمد عادل السيد

هشام يكن حسين

عبدالله جورج عبده

هاني محمد فاروق ابو العز

جمال عبدالناصر امين

عصام الدين حسن سيد

مصطفى سيد عبد الخالق

جمال شعلان

حسن السيد عمر أحمد

صبحي عبد السلام

أسامة محمد عبد الباري

مجدي محمد السيوفي

ماهر محمد شفيق شقران

عمرو أدهم

مصطفى محمد أحمد بدوي

ماجد منصور قيشو

مروة عبد الله رمضان

حامد محمد عثمان

محمد رحمي

علاء الدين أحمد

إيهاب الفولي

أحمد جمال

معتز وفائي عمران

أحمد محمد عبد الجواد

صبري محمد فتحي

الحسيني سمير محمد

مصطفى سيف النصر عبد الظاهر

محمد ممدوح حسن

هاني عيد محمد

آمال عبد العاطي زوام

العضوية تحت السن

سيف الإسلام محمد يوسف

محمد صلاح حسين

هشام نصر إبراهيم

محمد علي أحمد أبو النجا

محمود فيصل مصيلحي

أحمد هاني زادة

محمد جمال عطية متولي

أحمد سامر أبو الخير

سامر أحمد عبد الوهاب

محمد أسامة محمد الحسيني

عمرو عز مختار محمود

أحمد هشام حافظ

خالد محمد المنتصر عبد المنعم

بسنت سيد جوهر

محمود محمد محمود

أحمد محمد عمر دعبس

ايهاب عصمت حسن

محمد طارق حسن

سامح سوني سعيد

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