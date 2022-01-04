ديلي ميل: مباراة ليفربول مع أرسنال مهددة بالتأجيل

أصبحت مباراة ليفربول مع أرسنال مهددة بالتأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال الخميس المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وبحسب ديلي ميل، فإن نادي ليفربول قرر إلغاء مران اليوم الثلاثاء بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولم يطلب ليفربول حتى الآن تأجيل المباراة ولكن الاتصالات مستمرة مع الرابطة والاتحاد للوقوف على أي تطورات.

وغاب الثلاثي أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وجويل ماتيب عن مباراة تشيلسي الأخيرة بسبب الإصابة بالفيروس بجانب يورجن كلوب المدير الفني.

وحسب القواعد، فإن النادي الذي يمتلك 13 لاعبا جاهزا مع حارس واحد سيتوجب عليه لعب المباراة.

وفي حال تم تأجيل المباراة، فإن مواجهة ليفربول أمام شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ذلك ستكون مهددة بالتأجيل أيضا.