إصابة دوناروما بفيروس كورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - إيطاليا

أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة جانلويجي دوناروما بفيروس كورونا.

وأوضح النادي أن الحارس الإيطالي يخضع للعزل ويطبق البروتوكول الصحي.

وفي نفس السياق تحولت مسحة خوان برنات إلى سلبية وسيعود إلى التدريبات بدءا من الغد الأربعاء.

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دوناروما منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان خاض 11 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات واستقبل 9 أهداف.

وغاب أفضل حارس في يورو 2020 عن مباراة فان في كأس فرنسا والتي أقيمت أمس الإثنين ضمن مواجهات الدور الرابع.

بينما اكتفى برنات الموسم الجاري بالمشاركة في 7 مباريات فقط.

ويستعد باريس سان جيرمان للقاء ليون في الجولة 20 من الدوري الفرنسي يوم 9 يناير المقبل.

ويتصدر الباريسيون الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 13 نقطة عن نيس ومارسيليا ثاني وثالث ترتيب الدوري الفرنسي.

جانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان فيروس كورونا
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