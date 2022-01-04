إصابة دوناروما بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة جانلويجي دوناروما بفيروس كورونا.

جيانلويجي دوناروما النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأوضح النادي أن الحارس الإيطالي يخضع للعزل ويطبق البروتوكول الصحي.

وفي نفس السياق تحولت مسحة خوان برنات إلى سلبية وسيعود إلى التدريبات بدءا من الغد الأربعاء.

📌 @gigiodonna1 has tested positive for Covid-19. He has been placed in isolation and is subject to the appropriate health protocol. The tests carried out on Juan Bernat yesterday and today turned out to be negative. He will resume training tomorrow. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 4, 2022

دوناروما منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان خاض 11 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات واستقبل 9 أهداف.

وغاب أفضل حارس في يورو 2020 عن مباراة فان في كأس فرنسا والتي أقيمت أمس الإثنين ضمن مواجهات الدور الرابع.

بينما اكتفى برنات الموسم الجاري بالمشاركة في 7 مباريات فقط.

ويستعد باريس سان جيرمان للقاء ليون في الجولة 20 من الدوري الفرنسي يوم 9 يناير المقبل.

ويتصدر الباريسيون الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 13 نقطة عن نيس ومارسيليا ثاني وثالث ترتيب الدوري الفرنسي.

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