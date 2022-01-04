منافس الأهلي المحتمل - بالميراس يبحث إمكانية ضم ماركوس روخو

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

ماركوس روخو

يبحث بالميراس البرازيلي ضم مدافع يلعب بالقدم اليسرى ووضع أنظاره على الأرجنتيني ماركوس روخو مدافع بوكا جونيورز الحالي ومانشستر يونايتد السابق.

وبحسب شبكة "جلوبوسبورتي" فأن النادي البرازيلي يُقيم إمكانية ضم روخو البالغ 31 عاما ولم يدخل في مفاوضات معه.

وأضاف التقرير أن اللاعب يناسب خطط النادي "لامتلاكه الخبرة ولزيادة جودة الفريق والمساعدة في نضج اللاعبين الشباب وأبرزهم رينان".

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ويستطيع روخو أن يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ومنذ أن انضم المدافع الأرجنتيني لبوكا جونيورز في يناير 2021 خاض 28 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

ولعب روخو لأندية إستوديانتيس وسبارتاك موسكو وسبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد.

ومثل منتخب الأرجنتين في كأس العالم بنسختي 2014 و2018.

وضم بالميراس لموسم 2022 الثلاثي، مارسيلو لومبا وأتويستا ورافائيل نافارو، ويبحث ضم مدافع ومهاجم.

بطل كوبا ليبرتادوريس 2021 يعزز صفوفه من أجل منافسات الموسم الجديد، إذ ينتظر الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

بالميراس بوكا جونيورز ماركوس روخو
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