إصابة سيف الجزيري بفيروس كورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يحتفل بهدف تونس الأول في عمان

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إصابة سيف الدين الجزيري مهاجم النسور وفريق الزمالك بفيروس كورونا، وذلك قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولن يتم استبدال سيف الجزيري من قائمة منتخب تونس، وذلك بعد غلق قوائم جميع المنتخبات يوم 30 ديسمبر الماضي.

وسيظل الجزيري في الحجر الصحي لحين تحول نتيجة الفحوصات الطبية الخاصة به إلى سلبية، ليعود مرة أخرى لمنتخب تونس في كأس الأمم.

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وحصل الجزيري على لقب هداف كأس العرب في قطر برصيد 4 أهداف مع منتخب تونس الذي احتل المركز الثاني في البطولة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 من يوم 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير من العام ذاته في الكاميرون.

ويقع منتخب تونس في المجموعة السادسة بجانب كل من مالي وموريتانيا وجامبيا.

سيف الجزيري تونس كأس الأمم الإفريقية
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