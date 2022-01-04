مدافع الكاميرون السابق لـ في الجول: أشعر بخيبة أمل من تعامل الفرق الأوروبية.. والبطولة ستنجح

أعرب جوليس أونانا مدافع الكاميرون السابق عن خيبة أمله من تعامل الفرق الأوروبية مع اللاعبين الأفارقة بشأن بطولة أمم إفريقيا.

وشدد أونانا أن البطولة ستكون ناجحة والمقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل في الكاميرون.

وقال جوليس أونانا لـ FilGoal.com: "بصفتي إفريقيا أشعر بخيبة أمل حقا من هذا الوضع".

وأوضح "لكن الأمور سارت على ما يرام أخيرا ونأمل أن يكون لاعبو كرة القدم الأفارقة الذين يلعبون في أوروبا متاحين جميعا".

وشدد أونانا "البطولة ستكون رائعة، قد تكون أفضل نسخة تم تنظيمها على الإطلاق، لدينا لاعبين رائعين في إفريقيا وكلهم سيلتقون في الكاميرون ليلعبوا في ملاعب رائعة".

وشارك جوليس أونانا في كأس العالم عام 1990 ولعب في ثلاث مباريات من أصل خمسة خاضتهم الكاميرون.

وأضاف أونانا "جهزت الحكومة الكاميرونية كل شيء للفرق واللاعبين ليشعروا بالراحة إلى جانب بنية تحتية مستقبلية".

وواصل "أتوقع أن تكون الكاميرون قادرة على تصدر المجموعة الأولى رغم التقدم الذي أحرزته دول إفريقية أخرى، واللعب على أرض الوطن ميزة".

وبالحديث عن ذكرياته مع نهائي 2008 بين مصر والكاميرون أوضح "كان أمرا محزنا بسبب خسارتنا، لكن نجحنا في تعويض ذلك عام 2017، كانت عودة رائعة ولا تنسى".

واختتم أونانا تصريحاته "نحن فخورون بالترحيب بأفضل لاعبي العالم في الكاميرون، سيكون أمرا رائعا أن تكون لدينا كرة قدم عالميا المستوى".

وكان أونانا قد اعتزل كرة القدم في 2005، وشارك في 56 مباراة دولية مع الكاميرون.