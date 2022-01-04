الفيروس يضرب البافاري.. ثنائي جديد يصاب بـ كورونا في بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ الألماني إصابة الثنائي ليروي ساني ودايو أوبامياكانو بفيروس كورونا.

وأشار النادي عبر بيانه إلى أن الثنائي في حالة جيدة ويخضع للعزل المنزلي.

وانضم ساني وأوباميكانو لقائمة طويلة من لاعبي البافاري أصيبوا بكورونا.

فأعلن النادي أمس إصابة الثنائي لوكاس هيرنانديز وتانجي نيانزو.

ℹ️ @leroy_sane and Dayot #Upamecano are self-isolating after testing positive for Covid-19. — FC Bayern English (@FCBayernEN) January 4, 2022

ومع عودة الفريق للتدريبات في الأول من يناير غاب مانويل نوير وكينجسلي كومان وكورنتين توليسيو وعمر ريتشاردز بعدما جاءت نتيجة مسحتهم إيجابية عقب نهاية عطلة أعياد الميلاد.

ويستهل بايرن ميونيخ مشواره في النصف الثاني من الموسم من الدوري الألماني بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في السابع من يناير المقبل.

ويتصدر البافاري الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند.