الفيروس يضرب البافاري.. ثنائي جديد يصاب بـ كورونا في بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 17:46

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - فولفسبورج

أعلن بايرن ميونيخ الألماني إصابة الثنائي ليروي ساني ودايو أوبامياكانو بفيروس كورونا.

وأشار النادي عبر بيانه إلى أن الثنائي في حالة جيدة ويخضع للعزل المنزلي.

وانضم ساني وأوباميكانو لقائمة طويلة من لاعبي البافاري أصيبوا بكورونا.

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فأعلن النادي أمس إصابة الثنائي لوكاس هيرنانديز وتانجي نيانزو.

ومع عودة الفريق للتدريبات في الأول من يناير غاب مانويل نوير وكينجسلي كومان وكورنتين توليسيو وعمر ريتشاردز بعدما جاءت نتيجة مسحتهم إيجابية عقب نهاية عطلة أعياد الميلاد.

ويستهل بايرن ميونيخ مشواره في النصف الثاني من الموسم من الدوري الألماني بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في السابع من يناير المقبل.

ويتصدر البافاري الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند.

بايرن ميونيخ ليروي ساني دايو أوبامياكانو
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