الأهلي يقرر بقاء محمود متولي في قطر لنهاية يناير للعلاج

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على الاطمئنان على حالة محمود متولي مدافع الفريق الذي يؤدي برنامجه العلاجي في قطر.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وقرر الأهلي أن يستمر متولي في قطر لنهاية شهر يناير الجاري لإنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي على النحو الأمثل، بدلا من عودته نهاية الأسبوع المقبل.

ويعاني متولي من إصابة بشد في العضلة الأمامية أبعدته عن مباريات الفريق منذ بداية الموسم.

من جانبه أكد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن متولي أجرى قياسات متقدمة للاطمئنان على ثبات القدم وقوة العضلات والعظام.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ بعد هذه القياسات مرحلة جديدة من التأهيل البدني والطبي في قطر، وهو ما يتطلب استكماله هناك لعودته بشكل أفضل بعد تعافيه نهائيًّا من الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم في بداية المران، تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.