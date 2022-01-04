قناة كواترو: هالاند سينضم إلى برشلونة إذا تم جمع الأموال اللازمة.. ولا يريد الانضمام مع مبابي

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 17:28

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند أمام إينتراخت فرانكفروت

اختار إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الانتقال إلى برشلونة في حال جمع النادي الأموال اللازمة لإتمام الصفقة.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

برشلونة

ولا يريد هالاند أن يجتمع مع كيليان مبابي في فريق واحد مع تقارير اقتراب اللاعب الفرنسي من ريال مدريد.

ويسعى هالاند أن يكون قائد مشروع ناجح وذلك سبب عدم رغبته الانضمام إلى ريال مدريد رفقة مبابي.

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وكشفت قناة كواترو الإسبانية أن الهدف الأول لخوان لابورتا رئيس برشلونة في الصيف هو التعاقد مع هالاند.

وأشار تقرير كواترو أن هناك اجتماعا قد تم عقده بين لابورتا ومينو رايولا وكيل هالاند يوم 13 ديسمبر في مقدمة حفل (جولدن بوي) لما يمكن أن يكون انتقال الصيف.

وعلمت قناة كواترو أن لابورتا حصل على وعدا من رايولا بأنه إذا تم جمع الأموال اللازمة فهالاند سيرتدي قميص برشلونة.

وأوضح التقرير أن هالاند يرغب في أن يكون هو قائد المشروع وذلك سبب عدم رغبته الانضمام إلى ريال مدريد رفقة مبابي.

هالاند هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند في مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وصناعة خمسة آخرين.

برشلونة هالاند دورتموند لابورتا رايولا
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