منافس مصر - مدرب نيجيريا: ننتظر مصير إيجالو قبل استبداله.. وندرس منافسينا بالفيديو

ينتظر أوستن إجوافين المدير الفني لمنتخب نيجيريا مصير أوديون إيجالو مهاجم الشباب السعودي قبل حسم فكرة استبداله من عدمها.

ويقع منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة بأمم إفريقيا والتي تضم كل من مصر وغينيا بيساو والسودان.

وتقام أمم إفريقيا في السودان خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وقال إجوافين خلال مؤتمر صحفي: "إذا لم نحصل على أخبار إيجابية بخصوص إيجالو اليوم، سوف نقوم بتعويضه واستبداله بلاعب آخر".

وأثيرت شكوك خلال الفترة الأخيرة حول إمكانية انضمام إيجالو إلى قائمة نيجيريا في أمم إفريقيا.

وأضاف مدرب نيجيريا "حصلنا على مقاطع فيديو عن منافسينا ومازلنا نعمل على مزد من التفاصيل حول جميع خصومنا".

ويفتتح منتخب نيجيريا مبارياته في أمم إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل أمام مصر.

وتحدث إجوافين عن تعذر انضمام بعض اللاعبين قائلا: "بالطبع لن أقدم أعذارا بشأن الموقف".

وتابع "اخترنا أفضل 28 لاعبا وفقدنا عددا قليلا، سيكون ترابطا قويا بين الفريق".

واختتم تصريحاته "لدينا الكثير من الخيارات في الهجوم ونعمل بجد وسنأخذ كل مباراة كما هي".