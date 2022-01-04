فيفا يعلن الأهداف الثلاثة المرشحة لجائزة الأجمل في 2021

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 16:32

كتب : FilGoal

جائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء الأهداف الثلاثة المرشحة لجائزة بوشكاش التي تُمنح لصاحب أجمل هدف في العام.

والأهداف هي:

الأرجنتيني إريك لاميلا - توتنام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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التشيكي باتريك شيك - التشيك ضد اسكتلندا في يورو 2020.

الإيراني مهدي طارمي - بورتو ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

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واجتازت الأهداف الثلاثة المرحلة السابقة التي أعلن فيها فيفا تنافس 11 هدفا على جائزة بوشكاش.

وتختار لجنة مكونة من نجوم سابقين، بالإضافة إلى جمهور، الهدف الأجمل. ويمنح فيفا 50% لأصوات اللجنة ومثلها لتصويت الجمهور عبر موقعه الرسمي.

وسمح فيفا للجمهور التصويت لاختيار أجمل 3 أهداف بالترتيب.

جائزة بوشكاش فيفا
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