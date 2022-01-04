فيفا يعلن الأهداف الثلاثة المرشحة لجائزة الأجمل في 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء الأهداف الثلاثة المرشحة لجائزة بوشكاش التي تُمنح لصاحب أجمل هدف في العام.

والأهداف هي:

الأرجنتيني إريك لاميلا - توتنام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشيكي باتريك شيك - التشيك ضد اسكتلندا في يورو 2020.

الإيراني مهدي طارمي - بورتو ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

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واجتازت الأهداف الثلاثة المرحلة السابقة التي أعلن فيها فيفا تنافس 11 هدفا على جائزة بوشكاش.

وتختار لجنة مكونة من نجوم سابقين، بالإضافة إلى جمهور، الهدف الأجمل. ويمنح فيفا 50% لأصوات اللجنة ومثلها لتصويت الجمهور عبر موقعه الرسمي.

وسمح فيفا للجمهور التصويت لاختيار أجمل 3 أهداف بالترتيب.