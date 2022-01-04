أنشيلوتي يكشف سبب غياب بيل.. وموعد عودة فينيسيوس للتدريبات

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 16:30

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن سبب عدم مشاركة جاريث بيل مع الفريق على الرغم من عدم تعرضه للإصابه، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ألكويانو.

ويلتقي ريال مدريد مع ألكويانو غدا الأربعاء على ملعب الأخير في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وجاء مؤتمر أنشيلوتي كالآتي

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"مباراة الغد ستكون مختلفة لأنها مباراة خروج المغلوب ونلعبها خارج ملعبنا، ومن المهم أن نفوز بلقب كأس الملك".

"سيكون لدينا بعض الغيابات غدا بسبب الراحة مثل بنزيمة ومودريتش، وميندي، وكورتوا لن يشارك غدا لأنني أريد أن أعطي بعض الدقائق لـ لونين".

"ليس لدينا أفكار عن لاعبين سيغادرون في يناير، الفريق يتم إدارته بشكل جيد والجميع يتدرب بشكل جيد ولا اعقتد بأن أحد سيغادر في شهر يناير".

"جاريث بيل ليس بخير ولكنه ليس مصابا، قد يكون قادرا على اللعب أمام فالنسيا وقد نصطحبه للسعودية من أجل كأس السوبر".

"بيل ملتزم لأنه يتبقى 6 أشهر فقط في تعاقده مع الفريق ويريد الوفاء بهم، وإذا لم يكن على ما يرام ويخشى حدوث مشكله فعليه تقييمها والعمل بشكل فردي على حلها، وحقيقة عدم التعليق على الإصابات هي متعلقة باحترام المجتمع للخصوصية".

"هذا النادي يخطط دائما ولقد خططنا للموسم المقبل بالفعل، لأنه سيكون من غير الاحترافي عدم التخطيط له".

"اللاعبين أخبرونني بالهزيمة في دور الـ 32 العام الماضي، هم يعرفون ما حدث وما لا يجب حدوثه غدا".

"مشاركة هازارد غدا؟ أريد أن أعطي دقائق فقط إلى لونين غدا ولكن باقي الفريق سيكون الأفضل لتحقيق الفوز، هي ليست مباراة ليلعب فيها من شارك في عدد دقائق أقل ولكن سنلعب بأفضل 11 لاعب متاح".

"لونين يعرف أرضية الملعب بشكل جيد وقد أخبرته بالفعل بانه بسبب جودته فهو يستحق أن يلعب أكثر".

"فينيسيوس سيعود للتدريبات غدا لأن البروتوكول يجب احترامه ولذلك لن يسافر معنا لخوض المباراة".

كان فينيسيوس قد أصيب بفيروس كورونا قبل أن تتحول مسحته إلى سلبية صباح اليوم ولكنه حصل على تصريح رابطة الدوري الإسباني على الخروج من العزل الصحي بداية من غدا.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد ألكويانو كأس ملك إسبانيا
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