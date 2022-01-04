وكيل إريك تراوري: اللاعب وقع لـ الأهلي.. لكن النادي فضل عليه جيرالدو

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 16:24

كتب : حامد وجدي

تراوري - بيراميدز - إنبي

قال عبد الحميد عادل وكيل أعمال إريك تراوري لاعب وسط بيراميدز إن الأخير كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي.

وصرح عادل عبر إذاعة ميجا.إف.إم "الأهلي أراد تراوري، واللاعب وقع بالفعل أثناء وجود محمد فضل في النادي".

ثم استدرك "لكن في النهاية النادي فضل التعاقد مع جيرالدو".

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وانضم الأنجولي جيرالدو للأهلي في يناير 2019 ورحل بعد عامين إلى الدوري التركي.

وأضاف عادل "التعاون السعودي أراد تراوري بداية الموسم الجاري لكن بيراميدز رفض".

وعن رزاق سيسيه مهاجم الزمالك قال عادل وكيل أعماله:"اللاعب وقع على 3 عقود في كل مرة انتقل فيها معارا إلى الاتحاد السكندري، لكن الزمالك لم يوثق هذه العقود في الاتحاد المصري لكرة القدم. سيسيه يريد الآن البقاء في الزمالك".

وكشف عادل أن فيوتشر ضمن 3 فرق تريد الحصول على خدمات جون إيبوكا مهاجم إنبي، قائلا:"هناك فريق سعودي وآخر تركي يريدان اللاعب".

ثم استدرك "لكن النادي التركي يريد استعارته وليس شراءه. إنبي لن يفرط في نجمه إلا بمقابل كبير".

وسجل إيبوكا 4 أهداف في 7 مباريات شارك بها في الموسم الجاري من الدوري.

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