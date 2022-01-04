تشافي: لتسجيل توريس يجب أن يرحل آخرين.. والتعليق على أخبار ضم موراتا

علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن الاخبار التي ربطت فريقه بضم ألفارو موراتا ومستجدات تسجيل فيران توريس في قائمة الفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة ليناريس في كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي برشلونة مع ليناريس على ملعب الأخير في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وجاء مؤتمر تشافي كالآتي

"نتوقع مباراة صعبة ومقعدة، إنها مباراة واحدة وليناريس يلعب في ملعبه وسيكون لديهم حافز إضافي تابعناهم وهم فريق ممتاز".

"ديمبيلي؟ الأمر لا يعتمد علي أو على النادي ولكن يعتمد عليه وعلى وكلاؤه، لذلك علينا الانتظار اعتقد أن عثمان يحتاج لبذل مجهود والتفكير حول مستقبله".

"لم أتحدث مع كوتينيو من أجل تخفيض راتبه من أجل تسجيل فيران توريس، فيليب لاعب محترف وجيد جدا،الحقيقة إننا إذا أردنا جلب بعض اللاعبين فعلى الآخرين الخروج، نجحنا في تسجيل ألفيش ولكن علينا الانتظار من أجل فيران".

"اتفق مع الرئيس بشأن تفاؤله، أحب طموحه وهو شخص ذكي وأنا سعيد من أجله ومن أجل النادي بأننا نحاول العودة، نحن قريبين من الوصول إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا واعتقد بأننا في الطريق الصحيح".

"ألفيش؟ أراه بخير ويتدرب بجد هو شخص تنافسي للغاية ومحترف رائع واعتقد بأنه جاهز للعب كل 3 أيام ونحن نحتاجه ونحتاج عرضياته وتمريراته الأخيرة، رغم عمره سوف يساعدنا كثيرا".

"محبط من ديمبيلي؟ لا سأقول مجددا نحن في الانتظار اعتقد أن مشروعنا الأفضل له ولا يمكن أن يكون أكثر سعادة من هنا هي مسألة وقت وسوف يقرر أين سيلعب".

"ممفيس وفاتي؟ لا لن يكونا جاهزين لمباراة الغد، ما زالا يحتاجا إلى 5 أو 6 حصص تدريبية من أجل أن يكونا جاهزين بنسبة 100%".

"موراتا؟ أحب الحديث حول اللاعبين الذين هنا، موراتا وهالاند ليسوا لاعبين في فريقي إذا انضم موراتا لبرشلونة سأجيب على السؤال لكن الآن لا".