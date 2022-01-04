خبر في الجول – كاف يقرر نسبة الحضور الجماهيري في مباريات كأس أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نسب الحضور الجماهيري في مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وحسبما علم FilGoal.com، فقد أوضح كاف في تعميم للاتحادات المحلية إنه نظرا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، فإن ملاعب مباريات فريق الكاميرون مستضيف البطولة ستشهد حضور 80% من سعة الملاعب.

أما بقية مباريات الفرق الأخرى، ستشهد حضور 60% من سعة الملاعب.

وتنطلق البطولة يوم الأحد المقبل بمواجهة قوية بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

وتقام البطولة في 6 ملاعب هم ملعبي أوليمبيه وأحمدو أهيدجو في العاصمة ياوندي، وملعب جابوما في دوالا، واستاد ليمبي في المدينة التي تحمل نفس الاسم، واستاد كوكونج في بافوسام واستاد رومدي أدجيا في جاروا.