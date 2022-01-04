رومانو: إنسيني أتم اتفاقه للانتقال إلى تورونتو

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 14:46

كتب : FilGoal

لورنزو إنسيني - نابولي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن اتمام لورينزو إنسيني لاتفاقه مع فريق تورونتو الكندي للانتقال إليه في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وشدد رومانو على أن إنسيني سيوقع على عقد لمدة خمس مواسم ونصف حتى 2027 بعد موافقته على الشروط المالية التي قدمها النادي.

يأتي ذلك بعد أن انهارت مفاوضات التجديد بين إنسيني وأوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي الذي لن يقدم له عرضا جديدا لتمديد التعاقد.

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وفقا للتقارير فإن دي لاورينتيس قد عرض على إنسيني عقدًا لمدة 4 سنوات مقابل 3,5 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى مليون يورو حوافز صعبة التحقيق.

وهو راتب أقل مما يتقاضاه اللاعب حاليًا قبل 6 أشهر فقط على نهاية عقده مع نابولي.

وأوضح التقرير أن إنسيني كان مستعدًا للقبول بالتجديد لو عُرض عليه راتب 5 ملايين يورو في العام، وهو نفس ما يتقاضاه حاليًا.

إنسيني ينتهي تعاقده مع نابولي بنهاية الموسم الحالي ووفقا لرومانو فإنه قد رفض الرحيل عن نابولي خلال شهر يناير الحالي وفضل الانتقال لتورونتو بعد نهاية الموسم في شهر يوليو.

ويشرف الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على تدريب تورونتو الذي يلعب في دوري MLS الأمريكي.

إنسيني (30 عامًا) انضم إلى ناشئي نابولي في عمر الخامسة عشر، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2010.

وخاض إنسيني 415 مباراة بقميص نابولي وضعته في المركز الرابع على لائحة اللاعبين الأكثر تمثيلًا للفريق الجنوبي عبر التاريخ.

كما سجل إنسيني 114 هدفًا وصنع 91، وهو الهداف التاريخي الرابع للنادي بفارق هدفٍ واحد عن الأسطوري دييجو أرماندو مارادونا صاحب المركز الثالث.

وساهم إنسيني في تتويج نابولي بكأس إيطاليا مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر مرة واحدة. وحصد مع منتخب إيطاليا لقب يورو 2020 الصيف الماضي.

لورينزو إنسيني تورونتو نابولي
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