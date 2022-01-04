إصابة بوفون بفيروس كورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

جيانلويجي بوفون - بارما

أعلن نادي بارما في بيان رسمي إصابة جانلويجي بوفون حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا.

جيانلويجى بوفون

النادي : بارما

وأشار النادي في بيانه إلى أنه أثناء الفحص الدوري للفريق بالكامل جاءت مسحة بوفون إيجابية ليتم عزله في منزله.

وسيجري بارما مسحة ثانية على الفريق بالكامل للإطمئنان على عدم وجود حالات إصابة أخرى بعد إصابة بوفون.

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بوفون كان قد انضم لصفوف بارما قبل بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع يوفنتوس.

وشارك بوفون منذ بداية الموسم الحالي في 18 مباراة وتمكن خلالهم من الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

جانلويجي بوفون بارما
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