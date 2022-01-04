مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لا نهتم بجدول كأس الرابطة.. والمهم هو الاحتكاك

شدد أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي عن سعادته مشاركة فريقه في كأس الرابطة المصرية لاعتبارها احتكاك قوي قبل استئناف الدوري.

وقال خضر في تصريحات عبر FilGoal.com: "لا ننظر إلى جدول البطولة ولكن المهم بالنسبة لنا هو الاحتكاك وأرى أن البطولة هي خير استعداد للإسماعيلي لاستئناف مسابقة الدوري".

وتابع "الإسماعيلي انضم له وافد جديد وهو البوليفي كارميلو وسنضم لاعبين آخرين خلال الفترة المقبلة ولهذا ستكون البطولة خير اعداد لهم للتأقلم مع الفريق".

وأضاف "لا نفكر في أسماء الفرق التي وقعت معنا في المجموعة بل قوة المباريات التي ستساهم في تحقيق أهدافنا من المشاركة في تلك البطولة".

وأوقعت قرع كأس الرابطة الإسماعيلي في الثانية إلى جانب كل من الأهلي، والمقاولون العرب، والبنك الأهلي، والجونة، وسموحة.

ويبدأ الإسماعيلي مبارياته في كأس الرابطة يوم الخميس 13 يناير بمواجهة سموحة في الجولة الأولى من دور المجموعات.