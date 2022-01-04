مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لا نهتم بجدول كأس الرابطة.. والمهم هو الاحتكاك

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 13:40

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

شدد أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي عن سعادته مشاركة فريقه في كأس الرابطة المصرية لاعتبارها احتكاك قوي قبل استئناف الدوري.

وقال خضر في تصريحات عبر FilGoal.com: "لا ننظر إلى جدول البطولة ولكن المهم بالنسبة لنا هو الاحتكاك وأرى أن البطولة هي خير استعداد للإسماعيلي لاستئناف مسابقة الدوري".

وتابع "الإسماعيلي انضم له وافد جديد وهو البوليفي كارميلو وسنضم لاعبين آخرين خلال الفترة المقبلة ولهذا ستكون البطولة خير اعداد لهم للتأقلم مع الفريق".

أخبار متعلقة
مصدر بالاتحاد الكاميروني لـ في الجول: أونانا يغادر المعسكر للتوقيع لـ إنتر ميلان قبل أمم إفريقيا.. قصة تصريح "كاب فيردي في كأس العالم قريبا" الأهلي يستأنف مرانه بدون موسيماني رومانو: إنتر أبلغ أياكس بتوقيعه مع أونانا

وأضاف "لا نفكر في أسماء الفرق التي وقعت معنا في المجموعة بل قوة المباريات التي ستساهم في تحقيق أهدافنا من المشاركة في تلك البطولة".

وأوقعت قرع كأس الرابطة الإسماعيلي في الثانية إلى جانب كل من الأهلي، والمقاولون العرب، والبنك الأهلي، والجونة، وسموحة.

ويبدأ الإسماعيلي مبارياته في كأس الرابطة يوم الخميس 13 يناير بمواجهة سموحة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

كأس الرابطة المصرية الإسماعيلي
نرشح لكم
طبيب الأهلي يكشف سبب إجراء تحاليل DNA للاعبي الفريق الأهلي يستأنف مرانه بدون موسيماني عصام عبد الفتاح: هذا أسوأ قرار تحكيمي في الموسم الحالي من الدوري دونجا: أستطيع اللعب لـ الأهلي والزمالك.. شيء واحد سيفصل في قراري حينها
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يكشف سبب إجراء تحاليل DNA للاعبي الفريق 2 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – كاف يقرر نسبة الحضور الجماهيري في مباريات كأس أمم إفريقيا 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رومانو: إنسيني أتم اتفاقه للانتقال إلى تورونتو 13 دقيقة | ميركاتو
الأندية الـ12 الأكثر تضررا من كأس إفريقيا.. ثلاثي إنجليزي وفريق سيفقد نصف لاعبيه الأساسيين 39 دقيقة | تقرير في الجول
زامبو أنجويسا.. الأسد الجديد وحامل الشعلة 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة بوفون بفيروس كورونا 45 دقيقة | الدوري الإيطالي
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لا نهتم بجدول كأس الرابطة.. والمهم هو الاحتكاك ساعة | الدوري المصري
مصدر بالاتحاد الكاميروني لـ في الجول: أونانا يغادر المعسكر للتوقيع لـ إنتر ميلان ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 2 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات