مصدر بالاتحاد الكاميروني لـ في الجول: أونانا يغادر المعسكر للتوقيع لـ إنتر ميلان

كشف مصدر بالاتحاد الكاميروني أن حارس مرمى الأسود غير المروضة أندريه أونانا، غادر معسكر الفريق استعدادا لكأس أمم إفريقيا، للتوقيع لإنتر ميلان الإيطالي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تم السماح لأندريه أونانا بمغادرة المعسكر اليوم الثلاثاء للتوقيع مع إنتر ميلان وسيعود للمعسكر الأربعاء".

وأضاف "اللاعب أنهى كل شيء مع إنتر ميلان وسيوقع عقدا مدته 5 سنوات".

أونانا ينتهي تعاقده مع أياكس بنهاية الموسم الحالي وأصبح اللاعب حرا في التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية منذ بداية شهر يناير الحالي.

الحارس الكاميروني كان قد تم إيقافه لمدة 9 أشهر بسبب إيجابية عينة تحليله للمنشطات ولكنه عاد بعد انتهاء فترة إيقافه وشارك مع أياكس والكاميرون.

أونانا شارك منذ بداية الموسم الحالي مع أياكس ومنذ رفع الإيقاف عنه في مباراتين فقط، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة منها وسكنت شباكه هدف واحد.

ويستعد حاليا أونانا للمشاركة مع منتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام على أرضه بداية من يوم 9 يناير.