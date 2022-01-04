مصدر بالاتحاد الكاميروني لـ في الجول: أونانا يغادر المعسكر للتوقيع لـ إنتر ميلان

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 13:36

كتب : محمد عبد العظيم

أندريه أونانا حارس أياكس

كشف مصدر بالاتحاد الكاميروني أن حارس مرمى الأسود غير المروضة أندريه أونانا، غادر معسكر الفريق استعدادا لكأس أمم إفريقيا، للتوقيع لإنتر ميلان الإيطالي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تم السماح لأندريه أونانا بمغادرة المعسكر اليوم الثلاثاء للتوقيع مع إنتر ميلان وسيعود للمعسكر الأربعاء".

وأضاف "اللاعب أنهى كل شيء مع إنتر ميلان وسيوقع عقدا مدته 5 سنوات".

أخبار متعلقة
رومانو: إنتر أبلغ أياكس بتوقيعه مع أونانا قوائم أمم إفريقيا - تشوبو موتنج وأونانا على رأس اختيارات الكاميرون رومانو: إنتر اتفق شفهيا مع أونانا لضمه في العام المقبل

أونانا ينتهي تعاقده مع أياكس بنهاية الموسم الحالي وأصبح اللاعب حرا في التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية منذ بداية شهر يناير الحالي.

الحارس الكاميروني كان قد تم إيقافه لمدة 9 أشهر بسبب إيجابية عينة تحليله للمنشطات ولكنه عاد بعد انتهاء فترة إيقافه وشارك مع أياكس والكاميرون.

أونانا شارك منذ بداية الموسم الحالي مع أياكس ومنذ رفع الإيقاف عنه في مباراتين فقط، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة منها وسكنت شباكه هدف واحد.

ويستعد حاليا أونانا للمشاركة مع منتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام على أرضه بداية من يوم 9 يناير.

أندريه أونانا كأس الأمم الإفريقية أياكس إنتر ميلان
نرشح لكم
الأندية الـ12 الأكثر تضررا من كأس إفريقيا.. ثلاثي إنجليزي وفريق سيفقد نصف لاعبيه الأساسيين زامبو أنجويسا.. الأسد الجديد وحامل الشعلة قبل أمم إفريقيا.. قصة تصريح "كاب فيردي في كأس العالم قريبا" لاعب سيراليون لـ في الجول: صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي.. وعلينا الاستمتاع بما لم يحدث من ربع قرن
أخر الأخبار
الأندية الـ12 الأكثر تضررا من كأس إفريقيا.. ثلاثي إنجليزي وفريق سيفقد نصف لاعبيه الأساسيين 11 دقيقة | تقرير في الجول
زامبو أنجويسا.. الأسد الجديد وحامل الشعلة 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة بوفون بفيروس كورونا 17 دقيقة | الدوري الإيطالي
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لا نهتم بجدول كأس الرابطة.. والمهم هو الاحتكاك 52 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بالاتحاد الكاميروني لـ في الجول: أونانا يغادر المعسكر للتوقيع لـ إنتر ميلان 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الأهلي يستأنف مرانه بدون موسيماني 58 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: إنتر أبلغ أياكس بتوقيعه مع أونانا ساعة | ميركاتو
قبل أمم إفريقيا.. قصة تصريح "كاب فيردي في كأس العالم قريبا" ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 2 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات