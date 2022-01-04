الأهلي يستأنف مرانه بدون موسيماني

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 13:33

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

استأنف الأهلي مرانه الاعتيادي اليوم الثلاثاء بعد فترة راحة سلبية حصل عليها في ظل توقف الدوري لخوض منتخب مصر منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

وغاب عن المران بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في ظل حصوله على راحة سلبية وقاد التدريبات المدرب العام سامي قمصان.

وشهد المران مشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بكثافة في المباريات في الفترة الأخيرة فيما يعود من خاض الكثير من اللقاءات عقب أربعة أيام.

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ويغيب عن تدريبات الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم» في بداية المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، وأدى اللاعبون جانبا من تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش ضمن فقرات البرنامج التدريبي للاعبين.

وشارك لاعبو الأهلي في تقسيمة مصغرة، ضمن البرنامج التدريبي.

وحدد الجهاز الفني برنامجا تدريبيا وبدنيا للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون بسبب التوقف الدولي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الجونة في الجولة الأولى من كأس الرابطة في الـ13 من شهر يناير الجاري.

الأهلي
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