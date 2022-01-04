رومانو: إنتر أبلغ أياكس بتوقيعه مع أونانا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 12:58

كتب : FilGoal

أندري أونانا - أياكس

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن قيام إنتر ميلان بإتمام تعاقدع مع أندري أونانا حارس مرمى أياكس ومنتخب الكاميرون.

وفقا لرومانو فإن إنتر قد أخبر أياكس رسميا بتعاقده مع أونانا في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل، بعد انهاؤه للاتفاش الشفوي منذ شهر يوليو الماضي.

أونانا ينتهي تعاقدع مع أياكس بنهاية الموسم الحالي وأصبح اللاعب حرا في التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية منذ بداية شهر يناير الحالي.

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الحارس الكاميروني كان قد تم إيقافه لمدة 9 أشهر بسبب إيجابية عينة تحليله للمنشطات ولكنه عاد بعد انتهاء فترة إيقافه وشارك مع أياكس والكاميرون.

أونانا شارك منذ بداية الموسم الحالي مع أياكس ومنذ رفع الإيقاف عنه في مباراتين فقط، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة منها وسكنت شباكه هدف واحد.

ويستعد حاليا أونانا للمشاركة مع منتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام على أرضه بداية من يوم 9 يناير.

أندري أونانا إنتر ميلان أياكس
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