قبل أمم إفريقيا.. قصة تصريح "كاب فيردي في كأس العالم قريبا"
الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 12:56
كتب : حلمي حلمي
"كاب فيردي في كأس العالم قريبا" هكذا تحدث بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي في تصريح شهير بعد فقدان بطاقة التأهل لملحق تصفيات مونديال 2022 لصالح نيجيريا.
لكن ما هي قصة ذلك التصريح؟
وما هو طموح كاب فيردي في المشاركة الثالثة عبر التاريخ؟
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