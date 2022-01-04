لاعب سيراليون لـ في الجول: صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي.. وعلينا الاستمتاع بما لم يحدث من ربع قرن

أشاد عثمان كاكاي لاعب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي ومنتخب سيراليون الحالي بمحمد صلاح نجم مصر وليفربول واصفا إياه بالأفضل في الدوري الإنجليزي.

عثمان كاكاي النادي : كوينز بارك رينجرز سيراليون

وعادت سيراليون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ 26 عاما.

وعن طموح سيراليون ورأيه في منتخب مصر ورأيه في مجموعة بلاده في البطولة كان لـFilGoal.com هذا الحوار مع عثمان كاكاي.

كيف ترى البطولة خاصة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تتزايد؟

أنا سعيد للغاية لأن البطولة ما زالت مستمرة. نأمل أن يسير كل شيء بأمان ويتم اتباع جميع البروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا.

كيف ترى البطولة بشكل عام؟

كأس أفريقيا هي واحدة من أكبر البطولات في العالم. سيكون هناك الكثير من لاعبي كرة القدم الموهوبين الذين يمثلون بلدانهم وإنه لشرف لي أن أكون قادرًا على تمثيل بلدي هنا.

كيف ترى المجموعة الخامسة في ظل وجود الجزائر وسيراليون وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية؟

إنها مجموعة مثيرة للغاية خاصة مع اثنين من الفائزين السابقين في المجموعة.

سيكون من الجيد مواجهة فرق من الطبيعة وستكون مباريات تنافسية للغاية، نأمل أن نتمكن من تقديم الأداء الصحيح والحصول على النتائج التي نحتاجها.

هل تتذكر أحد الذكريات لمنتخب سيراليون خاصة في بطولات إفريقيا؟

لم أحصل على الكثير كما ولدت عام 1997، لكن والدي أخبرني عن ذلك، كرة القدم في سيراليون رائعة، ولتحقيق العودة إلى كأس إفريقيا بعد 25 عامًا هو شعور رائع، نأمل أن نضع الابتسامات على وجوه الكثير من الناس.

ماذا تعرف عن الكرة المصرية وما رأيك في محمد صلاح؟

أعلم أن مصر كانت منتخب قوي في إفريقيا بعد أن تابعتهم وشاهدتهم لسنوات عديدة، يمكن القول إن محمد صلاح هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه لاعب رائع ويقدم أداءً جيدًا لإفريقيا بشكل عام.

رسالة أخيرة لمن؟

فقط لجميع أفراد سيراليون أن يستمتعوا بالرحلة معنا ويقدمون الدعم على طول الطريق، سوف نعطي كل ما لدينا، هيا يا نجوم سيراليون.