انضمام النني وحجازي ومصطفى محمد لمران منتخب مصر
الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 12:16
كتب : FilGoal
شهد مران منتخب مصر الذي أقيم اليوم الثلاثاء انضمام الثلاثي المحترف محمد النني وأحمد حجازي ومصطفى محمد له.
وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أنه من المنتظر أن ينتظم في المران غدا الأربعاء محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لتكتمل قائمة الـ25 لاعبا التي سوف تسافر إلى الكاميرون لخوض كأس أمم إفريقيا.
ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بملاقاة نيجيريا في الـ11 من شهر يناير الجاري.
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