أتليتكو مدريد يمدد تعاقده مع كوريا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

أنخيل كوريا - أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد في بيان رسمي تمديد تعاقده مع أنخيل كوريا لاعب الفريق لخمس مواسم إضافية.

أنخل كوريا

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وأشار النادي في بيانه إلى أن كوريا قد وقع على عقد جديد يمتد حتى 2026.

كوريا كان قد انضم لصفوف أتليتكو مدريد في 2015 قادما من صفوف سان لورينزو الأرجنتيني.

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اللاعب صاحب الـ 26 عاما كان قد سجل هدفي فوز فريقه على أتليتكو مدريد في الجولة السابقة من الدوري الإسباني.

كوريا شارك مع أتليتكو مدريد منذ انضمامه للفريق في 305 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 53 هدفا وصناعة 31 آخرين.

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أنخيل كوريا أتليتكو مدريد
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