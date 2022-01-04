تقرير تركي: جالاتا سراي حدد سعر بيع مصطفى محمد

في مفاجأة كبرى وبعد أيام قليلة فقط من ضمه نهائيا من الزمالك، حدد جالاتا سراي سعر بيع مصطفى محمد في الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ووفقا لموقع "فاناتيك" التركي فإن جالاتا سراي يأمل في الحصول على 55 مليون يورو من بيع مصطفى محمد وفيكتور نيلسون وماركاو.

وأشار التقرير إلى أن ليل ومارسيليا الفرنسيين يتابعان مصطفى محمد، وحدد جالاتا سراي 10 ملايين يورو مبلغا للموافقة على بيعه.

أما ماركاو فذكر التقرير إن مانشستر يونايتد يتابع اللاعب ومن المتوقع أن يطلب النادي التركي 20 مليون يورو لبيع قلب الدفاع.

فيما تحدد سعر نيلسون بـ25 مليون يورو في ظل رغبة إنتر ميلان في ضمه.

وكان جالاتا سراي ضم مصطفى محمد نهائيا من الزمالك بعقد يمتد لصيف عام 2025 بعد دفعه لـ4 ملايين دولار.

وخاض مصطفى محمد 29 مباراة خلال الموسم الجاري مع جالاتا سراي سجل خلالهم ستة أهداف وصنع اثنين.