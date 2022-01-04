ماركا: ميجيل جوتيريز مصاب بمرض مزمن

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

ميجيل جوتييريز - غرناطة - ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن إصابة ميجيل جوتيريز لاعب ريال مدريد بمرض مزمن في القولون.

جوتيريز وفقا لماركا قد أصيب بالتهاب تقرحي شديد في القولون وهو مرض مزمن سيرافقه طوال مسيرته الكروية، وكان تشخيص الللاعب خطيرا بسبب انتشار المرض في جميع أنحاء القولون.

المرض كان قد تم اكتشافه في 2020 أثناء مشاركته مع فريق الكاستيا، رفع جوتيريز يده مطالبا بالتبديل لأنه شعر بتعب شديد لم يكن يعرف مصدره.

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اللاعب أصيب بفقر الدم بسبب المرض، مما تسبب في عدم قدرته على الوقوف على قدميه وخسر الكثير من وزنه.

وفي سرية تامة دخل جوتيريز إلى المستشفى ليلقى الرعاية الطبية اللازمة والتي ساعدته برفقة دعم أسرته وأصدقائه على تخطي المحنة التي عانى منها.

جوتيريز كان يود أن يخرج من الفريق ويتوقف عن لعب كرة القدم ولكن راؤول جونزاليس مدرب ريال مدريد كاستيا رفض وأقنعه بالبقاء ومحاربة الأزمة عن طريق التحلي بالهدوء.

اللاعب الشاب مصاب أيضا بمرض السكري ولكنه لن يسبب له أي مشاكل طالما يتعامل معه بشكل صحيح والدليل هو زميله في الفريق ناتشو فيرنانديز الذي لعب مسيرته بالكامل حتى الآن مصابا بنفس المرض.

على الرغم من مرضه إلا أن جوتيريز تمكن من استعادة قوته البدنية مرة أخرى وعمل بشكل فردي على تقوية بنيته الجسدية وعلى الخصوص الجزء العلوي، ويسعى اللاعب في 2022 للحصول على مزيد من الدقائق مع الفريق الأول لريال مدريد من أجل إثبات نفسه خصوصا مع إمكانية رحيل مارسيلو بنهاية الموسم.

اللاعب صاحب الـ 20 عاما شارك مع الفريق الأول منذ بداية الموسم الحالي في أربع مباريات وتمكن خلالهم من صنع هدف وحيد.

ميجيل جوتيرييز ريال مدريد
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