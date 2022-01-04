عصام عبد الفتاح: هذا أسوأ قرار تحكيمي في الموسم الحالي من الدوري

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم رأيه في القرار الأسوأ خلال المباريات الماضية من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس 2:"كانت مباراة للمصري وأُلغي فيها هدف بداعي التسلل ولم يكن القرار صحيحا".

وواصل "كان من الصعب تقبل هذا القرار وكلجنة اتخذنا قرارات مهمة بعدها. لم يكن طاقم التحكيم بالكامل مركزا في هذه الحالة".

وأتم "من حسن الحظ أنها لم تؤثر على النتيجة وفاز المصري".

في 22 نوفمبر الماضي حل المصري ضيفا على الجونة في ملعب برج العرب وسجل محمد عنتر للأول في الدقيقة 33.

لكن الهدف أُلغي لتسلل أحمد علاء لاعب المصري ورأى الحكم أن الأخير أثر على رؤية إسلام طارق حارس الجونة للكرة التي سددها عنتر.

لكن المصري سجل بعد ذلك عن طريق حسن علي وعمرو مرعي وأحمد حمودي لينتصر بثلاثية دون رد.