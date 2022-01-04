دونجا: أستطيع اللعب لـ الأهلي والزمالك.. شيء واحد سيفصل في قراري حينها

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

نبيل عماد "دونجا" - بيراميدز

قال نبيل عماد "دونجا" لاعب خط وسط بيراميدز إنه يستطيع اللعب للأهلي والزمالك قائلا إنه لولا رفض ناديه لكان انضم لصفوف الفريق الأبيض في الفترة السابقة.

نبيل دونجا

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتحدث دونجا لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "نعم الزمالك طلبني من النادي بشكل رسمي لكن بيراميدز تمسك بي ورفض رحيلي".

وأكمل "لو أتى لي عرض بشكل جيد وطالما هناك رغبة فلن تكون هناك مشكلة ولو بيراميدز إدارة ليست ناجحة لن يقوم بالحفاظ على نجومه لذلك جدد تعاقدي وتعاقد اللاعبين الآخرين".

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وأضاف "بيراميدز فريق كبير وأي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي والزمالك".

وبسؤاله هل فاوضه الأهلي من قبل أجاب "في فترة من الفترات فاوضني الأهلي أعتقد منذ سنة ونصف أو سنتين".

واستدرك "لكن لم أعرف إن كان هناك مفاوضات مع النادي أم لا لكن الفترة الأخيرة كان الحديث الرسمي من الزمالك".

وأكمل "لو بيراميدز كان وافق على عرض الزمالك كنت سأنضم له".

وبسؤاله عن قراره لو امتلك عرضا من القطبين أجاب "أستطيع اللعب لأي منهما، الرغبة التي بداخلي ستجعلني أقرر والانتماء للنادي الذي أريده هو من سيجعلني أقرر وقتها".

ويمتلك دونجا عقدا مع بيراميدز مستمر حتى صيف عام 2024.

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