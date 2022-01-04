ايسترن كومباني: سنستعير لاعبين من الأهلي والإسماعيلي

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني- بيان رسمي

قال نصر عبد العزيز رئيس نادي ايسترن كومباني إن فريقه يسعى لاستعارة لاعبين من أندية في الدوري المصري الممتاز.

وصرح عبد العزيز عبر قناة صدى البلد "حددنا لاعبين نريدهم في يناير، من الإسماعيلي والأهلي والقناة والمصري والاتحاد".

وواصل "كلهم على سبيل الإعارة. لاعبو الأهلي الذين نريدهم لم ينالوا فرصة في فريقهم، لن نضم لاعبين بأرقام كبيرة لأن الميزانية محدودة".

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ويسعى ايسترن كومباني، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الممتاز، لتدعيم قائمة لاعبيه لتحسين النتائج.

ويحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب الدوري ورصيده نقطة بعد 8 جولات.

وسيلعب الفريق ضد فيوتشر في 12 يناير في الجولة الأولى من كأس الرابطة.

ايسترن كومباني الدوري المصري
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