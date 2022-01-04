قناص دوريات القارة السمراء في زيارة أولى لـ كأس أمم إفريقيا

ديدييه جوميز، قناص الدوريات الإفريقية المتوج بالألقاب في رواندا والكاميرون وإثيوبيا وغينيا وتنزانيا، صار من الأسماء العتيدة في التدريب في القارة السمراء.

ولكن تحدي جوميز مختلف هذه المرة، حيث يقود الفرنسي منتخب موريتانيا إلى كأس الأمم الإفريقية، بعد أن صنع معهم التاريخ بتحقيق أول انتصار في كأس العرب.

فهل ينجح جوميز في المرور من الدور الأول، من المجموعة التي تضم جامبيا وتونس ومالي، وتحقيق إنجاز ليس له مثيل في تاريخ منتخب المرابطون؟

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