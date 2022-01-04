شفاء فينيسيوس جونيور من فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 10:47

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن شفاء فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد من فيروس كورونا بعدما جاءت مسحته سلبية.

فينيسوس كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعد عودته من ميامي التي ضى فيها إجازة عطلة أعياد الميلاد التي حصل عليها الفريق.

اللاعب البرازيلي ينتظر الحصول على تصريح من رابطة الدوري الإسباني من أجل العودة إلى التدريبات والخروج من العزل الصحي والعودة إلى المشاركة.

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أنشيلوتي ينتظر قرار الليجا لكي يتمكن من استدعاء فينيسيوس إلى مباراة ألكويانو المقبلة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

مع تحول مسحة فينيسيوس إلى سلبية، سيكون يوفيتش هو اللاعب الوحيد المصاب بفيروس كورونا في الفريق وما زال في الحجر الصحي.

وكان خمسة لاعبين من ريال مدريد قد أصيبوا بفيروس كورونا خلال فترة أعياد الميلاد.

وعاد تيبو كورتوا، وفيدي فالفيردي، وإدوارد كامافينجا للمشاركة بعد شفاؤهم من الفيروس.

فينيسوس جونيور ريال مدريد
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