لاعب ومدرب غانا السابق لـ في الجول: مصر منتخب قوي.. وقادرون على الوصول لأبعد مكان في أمم إفريقيا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 10:41

كتب : محمود عزت

تشارلز أكونور - غانا

أشاد تشارلز أكونور لاعب ومدرب منتخب غانا السابق بمنتخب مصر واصفا إياه بالفريق الصعب وذلك قبل أيام من كأس أمم إفريقيا 2021.

وتحدث تشارلز أكونور لـFilGoal.com قائلا: "لدي العديد من الذكريات أمام مصر، فهي تمتلك منتخب عملاق، لا تستطيع أن تذكر كرة القدم في إفريقيا وتنسى مصر، أيضًا محمد صلاح رفع من صورة الكرة المصرية في القارة السمراء".

وواصل ""مصر فريق قوي للغاية وبالطبع أحد المرشحين لتحقيق اللقب وهو منتخب صلب للغاية يتشارك معنا في ذلك".

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وأكمل "أتمنى أن تكون بطولة قوية بعد وجود صامويل إيتو كرئيس للاتحاد الكاميروني الذي أعطى دفعة وروح جديدة، أتمنى التوفيق لكل المنتخبات المشاركة في البطولة".

وعن محاولات الأندية الأوروبية تأجيل البطولة قال: "إنه أمر حزين ما يفعله الأوروبيون، إنهم يريدون التحكم في عقولنا وإرادتنا، كما نحتاجهم كلاعبين هم يحتاجون إلينا، علينا أن نصنع القرارات الخاصة بنا".

وأردف "عليهم احترامنا هناك العديد من التعليقات حول الأفارقة والبطولة، لا يهتمون بها، كأس إفريقيا مثلها تماما مثل كأس أوروبا، كيف يرون البطولة الأوروبية؟".

وتابع "أنا لعبت بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أنا فخور بذلك لم أستطع الفوز بالبطولة لكني كنت دوما سعيد بالمشاركة".

ويلعب منتخب غانا في المجموعة الثالثة بجوار المغرب والجابون وجزر القُمر.

وعن مشوار غانا في البطولة قال أكونور: "غانا لديها فرصة كبيرة للصعود إلى المرحلة المقبلة، إذا نظرنا إلى فرق المجموعة نجد المغرب فريق قوي للغاية وأيضا الجابون، كما أن جزر القمر فريق متطور للغاية ويملكون لاعبين في الخارج".

وعن توقعات فوز غانا باللقب، قال "نعم غانا تستطيع فعل أي شيء، غانا ستحتل مراكز متقدمة في البطولة نمتلك لاعبين قادرين على فعل ذلك".

وأتم "نحن فريق جماعي، كنا أبطال في بعض الأوقات وكنا خارج المنافسة في أحيانا أخرى، لكننا في مستوى تصاعدي حاليا، لدينا جوردان أيو وتوماس بارتي ولاعبين جيدين آخرين لكني أوكد إننا فريق جماعي".

ولعب تشارلز أكونور لعدة أندية أبرزها كولن وفولفسبورج في ألمانيا، كما شارك مع منتخب غانا في 51 مباراة وسجل 13 هدف.

وعلى صعيد التدريب، تولى منصب المدرب المساعد ثم المدير الفني لمنتخب غانا، لكنه أقيل في سبتمبر 2021 بعد أن أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إقالته بعد فوز غير مقنع على إثيوبيا والهزيمة أمام جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

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