أحمد دياب: تصميم نموذج كأس الرابطة في إنجلترا.. واتجاه لتغيير شكل درع الدوري

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 00:26

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - أحمد دياب

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن كواليس تصميم نموذج كأس الرابطة.

وقال أحمد دياب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نموذج كأس الرابطة يتم تصميمه في إنجلترا من قبل الشركة المصممة لكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس آسيا".

وأضاف "درع الدوري أيضا تم وضعه ضمن خطة لتغيير تصميمه بشكل يليق بقيمة وتاريخ بطولة الدوري".

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وتم سحب قرعة كأس الرابطة في نسختها الأولى صباح أمس الإثنين بمشاركة كل فرق الدوري المصري.

وتقام البطولة بنظام المجموعات، وتضم المجموعة الأولى كل من بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري – فيوتشر.

بينما تضم المجموعة الثانية كل من الأهلي والمقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة وسموحة والإسماعيلي.

وفي المجموعة الثالثة يلعب كل من الزمالك وإنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

كأس رابطة الأندية أحمد دياب
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