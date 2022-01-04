كأس فرنسا - هاتريك مبابي ينصر باريس على فان في غياب ميسي

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - كلوب بروج

سحق باريس سان جيرمان مضيفه المغمور فان بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 لكأس فرنسا.

وجاء ذلك في غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أعلن الفريق مؤخرا عن إصابته بفيروس كورونا، إضافة إلى غياب النجم البرازيلي نيمار والمدافع الإسباني سيرخيو راموس.

وبدأ باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من: جيانلويجي دوناروما - كولين داجبا - تيلو كيرير - بريسنل كيمبيمبي - نونو مينديز في الدفاع – أندير هيريرا - ماركو فيراتي - إدوارد ميشو - تشافي سيمونز – جورجينيو فينالدوم – كيليان مبابي.

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البداية أتت في الدقيقة 29 بركنية من نونو مينديز قفز لها بريسنيل كيمبيمبي ليسكنها الشباك ويسجل أول الأهداف.

وفي الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 59 تلقى كيليان مبابي تمريرة من كيمبيمبي لينفرد بالحارس ويسدد سريعا فيسجل الثاني.

وفي الدقيقة 71 تلقى مبابي تمريرة أخرى من الواعد تشافي سيمونز على حدود منطقة الجزاء ليسدد بطريقة رائعة في الزاوية اليمنى، ويسجل ثاني أهدافه وثالث أهداف الفريق.

أخيرا أكمل مبابي الهاتريك في الدقيقة 76 بتسديدة سهلة في الشباك الخالية، بعد تمريرة من البديل إريك دينا.

بذلك يتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16، بينما يستعد لمواجهة ليون بمنافسات الدوري الفرنسي في التاسع من يناير الجاري.

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