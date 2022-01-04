وزير الرياضة عن إيقاف مرتضى منصور: هذا هو السبب.. والرد القضائي لم يصلنا حتى الآن

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة سبب إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك ومجلس إدارته قبل عودته لمنصبه.

وتحدث أشرف صبحي لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "اتخذنا بعض الإجراءات القانونية وعبرنا عنه وقلنا إننا لا نتهم المجلس لكن قررنا الإيقاف لحين الحصول على الردود وأمامنا سنة، وخلال السنة يجب أن نقوم بالعملية بالانتخابية".

وواصل "لم يصل إلينا ردود حول التجاوزات المالية من قبل مجلس إدارة الزمالك".

وأكمل "ما تم تحويله للنيابة هو تقارير الجهاز المركزي وطالما تم تحويلها لجهات الاختصاص ليس لنا أي تعليق".

وأردف وزير الرياضة "أرسلنا التقارير بشأن التجاوزات المالية لجهات الاختصاص وليس لنا حكم بشأنها بل هذا شأن يتعلق بجهة الاختصاص".

وشدد "لم يصلنا رد من الجهات القضائية بشأن إن كانت تجاوزات المالية صحيحة من عدمها والحكم القضائي بعودة مجلس الإدارة قمنا بتنفيذه وحفاظا على تلك المؤسسة نفذنا الإجراء القانوني".

وتابع "ليس للجنة الأولمبية حق في إيقاف رئيس نادي، اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لها حق إيقاف نشاط اللعبة التي يُمارس فيها النادي بمعنى ليفربول نادي كرة قدم فقط لو الاتحاد الإنجليزي أوقف اللعبة فلن يوجد هناك لعبة أخرى ينافس فيها، أما الأهلي والزمالك فحال تعرض أي لعبة للإيقاف فهذا مصير لعبة فقط".

وأتم أشرف صبحي وزير الرياضة حديثه قائلا: "تم إيقاف مرتضى منصور ومجلسه بسبب بعض المخالفات وليس لنا الحكم حولها بل هو حكم وقرار الجهات المختصة وليس قرار اللجنة الأولمبية أو الاتحاد".