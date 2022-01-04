قوائم أمم إفريقيا - لاعبي الاتحاد وبيراميدز ونجم أستون فيلا في قائمة بوركينا فاسو النهائية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 00:08

كتب : محمد عبد العظيم

بوركينا فاسو وغانا

أعلن كامو مالو المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو القائمة النهائية المكونة من 28 لاعبا استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

وشهدت القائمة استدعاء ثنائي الدوري المصري: سعيدو سيمبوري (الاتحاد السكندري) وإريك تراوري (بيراميدز).

ويغيب عن القائمة كل من لاسينا تراوري مهاجم شاختار الأوكراني، وبراين دابو لاعب وسط ريزا سبور التركي بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد أداما جوريا لاعب ريسينج الإسباني من القائمة المبدئية.

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حراسة المرمى: هيرفي كوفي (شارلوا البلجيكي) – كيليان نيكيما (جو أهيد إيجيلز الهولندي) – أبو بكر ساواجودو (دوان البوركينابي) - فريد ودراوجو (القوات المسلحة البوركينابي).

خط الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني) – إيسوفو دايو (نهضة بركان المغربي) – ستيف ياجو (إيل ليماسول القبرصي) – سومايلا واتارا (الرجاء المغربي) – أولا تراوري (هورويا كوناكري الغيني) – هيرمان نيكيما (ساليتاس البوركينابي) – ناصر ديجيا (بازل السويسري) – باتريك مالو (حسنية أغادير المغربي) - عيسى كابوري (تروي الفرنسي).

خط الوسط: سعيدو سيمبوري (الاتحاد السكندري) – دارماني نيكيما (هورويا كوناكري الغيني) - إسماعيل ودراوجو (باوك اليوناني) – جوستافو سانجاري (كويفلي الفرنسي) – بلاتي توريه (إسكلستونا السويدي).

خط الهجوم: برتراند تراوري (أستون فيلا) - دانجو واتارا (لوريان الفرنسي) – جبريل واتارا (نهضة بركان المغربي) – زكريا سانوجو (أرارات الأرميني) – جيان بوتي كوامي (يانج أفريكانز التنزاني) – حسن باندي (إيسترا الكرواتي) – عبدول تابسوبا (ستاندر دو ليج البلجيكي) - إريك تراوري (بيراميدز) – محمد كوناتيه (أخمات جروزني الروسي) – سيريل بايالا (أجاكسيو الفرنسي)

May be an image of 1 person and text that says 'BURKINA FASO SQUAD: COACH: Kamou MALO GOALKEEPERS: Hervé KOFFI Farid QUÉDRAOGO Kilian NIKIEMA Aboubacar SAWADOGO 山 ப MIDFILEDERS: Gustavo SANGARÉ Dramane NIKIEMA Adama GUIRA Blati TOURÉ Ismahila QUEDRAOGO Saïdou SIMPORÉ DEFENDERS: Edmond TAPSOBA Issoufou DAYO Nasser DJIGA Soumaïla QUATTARA Steeve YAGO Issa KABORE Patrick MALO Oula TRAORÉ Hermann ΝΙΚΙΕΜΑ Kouamé BOTUÉ Djibril QUATTARA FORWARDS: Bertrand TRAORÉ Zakaria SANOGO Cyrille BAYALA Eric TRAORE Mohamed ΚΟΝΑΤΕ Dango QUATTARA Hassane BANDE Abdoul TAPSOBA #TotalEnergiesAFCON2021'

ويتواجد منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون المستضيفة وإثيوبيا وكاب فيردي.

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